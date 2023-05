La premier finlandese Sanna Marin divorzia dal marito Markus Raikkonen

La premier uscente finlandese Sanna Marin ha annunciato il divorzio dal marito Markus Raikkonen, con cui era sposata dal 2020. "Siamo grati per i 19 anni trascorsi insieme e per la nostra amata figlia. Rimarremo migliori amici", hanno scritto in due stories pubblicate sui rispettivi account Instagram. I due hanno una bambina di cinque anni.

Il matrimonio celebrato durante la pandemia

Raikkonen e Marin, che con i suoi 37 anni è la premier più giovane del mondo, si erano sposati tre anni fa, mentre la prima ministra era in carica per affrontare l’impatto della pandemia di Covid-19. "Abbiamo trascorso assieme la nostra giovinezza, siamo entrati insieme nell'età adulta e siamo diventati assieme genitori per la nostra cara figlia", aveva scritto Marin su Instagram poco dopo il matrimonio celebrato nell'agosto 2020. Dopo le smentite alle prime voci di crisi, apparse all'epoca della pubblicazione dei video della premier in alcuni party con gli amici, ora sembra essere arrivato davvero il momento della rottura.