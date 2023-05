Usa, strage di migranti, identificato il killer di Brownsville

Mondo

In occasione della giornata mondiale della libertà di stampa Joe Biden ha ricordato che il giornalismo “non è un crimine, ma è essenziale per una società libera”. Nei prossimi giorni il presidente incontrerà Kevin McCarthy per parlare del tetto del debito mentre Donald Trump sarà ad un dibattito pubblico organizzato dalla Cnn, nonostante le accuse (in passato) di essere fonte di “fake news”. A cura di Valentina Clemente

“Il giornalismo non è un crimine” – “Essenziale per una società libera”: così Joe Biden in una nota in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa. “Nessun giornalista dovrebbe rischiare la propria vita per la ricerca della verità”, ha sottolineato il presidente americano ricordando il reporter del WSJ arrestato in Russia Evan Gershkovich e Austin Tice, rapito in Siria 11 anni fa. “Giornalisti coraggiosi di tutto il mondo hanno dimostrato più volte che non saranno messi a tacere o intimiditi. Gli Stati Uniti sono al loro fianco”, ha assicurato Biden