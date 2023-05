Texas, auto investe pedoni: sette morti. Polizia: “Atto intenzionale”

Un uomo ha investito i passanti su un marciapiede di Brownsville, vicino a una fermata dell'autobus nei pressi di un centro d'accoglienza per migranti, l'Ozanam Centre. Le persone travolte erano per la maggior parte migranti dal Venezuela. Oltre alle vittime, sei persone sono rimaste ferite. Il guidatore, un ispanico secondo la polizia, è stato arrestato e si trova in ospedale

Un’auto ha investito e ucciso alcuni passanti su un marciapiede di Brownsville, in Texas. Le vittime, secondo Abc news, sono sette mentre altre sei persone sono rimaste ferite. Le persone travolte erano per la maggior parte migranti dal Venezuela. Il guidatore è stato arrestato e si tratterebbe di un "atto intenzionale". Nelle scorse ore, sempre in Texas ma vicino Dallas, otto persone sono state uccise e sette ferite da un uomo che ha aperto il fuoco in un centro commerciale.