Mark Zuckerberg si dà al Jiu jitsu e conquista il suo primo oro

Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha vinto le sue prime medaglie d’oro e argento in un torneo di Jiu jitsu: a rivelarlo è stato lo stesso miliardario in un post su Instagram, in cui ha spiegato di aver preso parte a un torneo svoltosi il 6 maggio a Redwood City, in California, in cui ha gareggiato per la “Guerrilla jiu-jitsu team”. “Ho gareggiato nel mio primo torneo di Jiu jitsu e vinto alcune medaglie per la Guerrilla jiu-jitsu team. Grazie a Dave Camrillo per avermi allenato!”, ha scritto il 38enne patron di Meta nel post.