Raid sulla Striscia di Gaza, 12 morti. Stato d’allerta d’Israele

Nuovi raid di Israele sulla Striscia di Gaza. Secondo le autorità locali, il bilancio degli attacchi aerei è di 12 persone morte e 20 ferite. Tra le vittime ci sarebbero tre leader della Jihad islamica ma anche alcuni bambini, ha spiegato il ministero degli Interni del territorio sotto il controllo del movimento islamista palestinese Hamas. In Israele, nell'area circostante la Striscia di Gaza, è stato proclamato lo stato di allerta, nel timore di una risposta con lanci di razzi. Il premier Benyamin Netanyahu ha convocato per stasera alle 19 (le 18 in Italia) il Gabinetto di sicurezza israeliano.

I raid di Israele

Alcuni testimoni a Gaza hanno parlato della cima di un edificio in fiamme dopo bombardamenti notturni, con le ambulanze che hanno evacuato le vittime. Durante gli attacchi, secondo Israele, sarebbero stati colpiti a Gaza City, Rafah e Khan Younis anche impianti per la produzione di razzi compressi e una struttura usata per produrre componenti per i tunnel dell'organizzazione. Inoltre, sarebbero stati distrutti 6 centri militari e una postazione militare della Jihad.

Morti tre comandanti delle Brigate al-Quds

L'esercito israeliano ha annunciato di aver effettuato attacchi contro "obiettivi della Jihad islamica" palestinesi nella Striscia. Poi è entrato più nel dettaglio, spiegando di aver effettuato operazioni mirate contro tre comandanti delle Brigate al-Quds, il braccio armato del movimento islamista palestinese che Israele considera "terrorista". La Jihad islamica ha confermato in un comunicato la morte di tre alti comandanti, che ha identificato come Jihad Ghannam, segretario del Consiglio militare delle Brigate Al-Quds, Khalil Al-Bahtini, membro dello stesso consiglio e comandante delle Brigate per il Nord della Striscia di Gaza, e Tareq Ezzedine, "uno dei capi dell'azione militare" del movimento nella Cisgiordania occupata, che ha coordinato dalla Striscia. Secondo un portavoce militare israeliano, Al-Bahtini era il responsabile degli ultimi lanci di razzi verso Israele e stava "preparando ulteriori tiri".