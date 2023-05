Israele, razzi da Gaza sul Negev dopo la morte di Adnan

Ancora razzi da Gaza verso Israele. Sono tre i missili lanciati dalla Striscia in seguito all'annuncio della morte in carcere dello sceicco Khader Adnan, uno dei leader della Jihad islamica in Cisgiordania. Come ha riportato la radio militare, sarebbero stati sparati "due o tre razzi" che sono caduti in zone aperte senza provocare danni né vittime. In precedenza erano state attivate sirene di allarme nel kibbutz Saad, nel Negev. Da Gaza la Jihad islamica ha già accusato Israele di essere responsabile della morte in carcere di Adnan. "Questo crimine - ha avvertito in un comunicato - non passerà senza una reazione".