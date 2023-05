Parigi, figlio di Zemmour provoca un incidente: 2 feriti. Era ubriaco

L'uomo, primogenito del leader dell'estrema destra francese, si trova ora in custodia cautelare a causa dell'alto tasso alcolemico riscontrato nel suo sangue dopo aver travolto sabato notte uno scooter

Hugo Zemmour, figlio primogenito del leader di estrema destra francese Eric, 25 anni, è finito sotto inchiesta con l'accusa di aver provocato sabato scorso a Parigi un grave incidente stradale nel quale sono rimaste ferite due persone. L'uomo sarebbe stato trovato in forte stato di ebbrezza e si trova in custodia cautelare da oggi pomeriggio. Secondo Le Parisien, infatti, Zemmour aveva un forte tasso di alcoolemia (1,6 g di alcol per litro di sangue, oltre 3 volte superiore al consentito) quando è finito fuori strada nel VI arrondissement della capitale francese.