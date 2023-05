Francia, ok del ministro ai sieropositivi nelle Forze armate

L’esercito francese apre alle persone sieropositive. Lo ha annunciato oggi il ministro delle Forze armate Sebastien Lecornu: " Avere l'Hiv - ha detto - non sarà più un criterio di discriminazione per principio". La disposizione, approvata su proposta del ministro dell'Interno Gérald Darmanin, "verrà pubblicata nei prossimi giorni" e verrà applicata alla "gendarmeria, ai pompieri di Parigi e di Marsiglia e all'insieme delle forze armate", ha precisato Lecornu ai microfoni della tv France 2 nel giorno delle commemorazioni dell'armistizio dell'8 maggio 1945.

Rivisti i criteri del Sigycop

Finora, in Francia, alle persone sieropositive era negato l’accesso a questo tipo di professioni. Il ministero delle Forze armate, il cui servizio sanitario regolamenta anche il reclutamento di gendarmi e vigili militari, si era sempre rifiutato di modificare il dispositivo di attitudine fisica utilizzato in diverse professioni del servizio pubblico, noto come "Sigycop". A causa di questo regolamento, ogni persona che al momento della visita medica di ingresso nelle forze armate dichiarava di essere positivo all’Hiv veniva valutato come "inadatto" e con un punteggio basso. Oggi però le cose cambiano: il ministro Lecornu ha infatti già firmato "un provvedimento per rivedere l'insieme dei criteri attitudinali per entrare nelle forze armate".