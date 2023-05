Francia, gruppo hacker pro-Mosca colpisce il sito del Senato

Mondo

Oltre che a terra, il conflitto si combatte anche sul web. Secondo un rapporto di Mandiant, divisione cybersicurezza di Google, dal 2022 sono aumentati in maniera importante gli attacchi informatici russi alle nazioni ostili o che appoggiano Kiev, con una crescita del 250% nella sola Ucraina

La guerra si combatte anche nel cyberspazio. Un rapporto di Mandiant, divisione cybersicurezza di Google, evidenzia come il conflitto in Ucraina abbia trasformato la guerra cibernetica a livello globale, favorendo la specializzazione dei criminali informatici e la creazione di minacce sofisticate, usate anche fuori del conflitto, come i ransomware