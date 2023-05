Zelensky oggi alla Corte penale internazionale dell'Aja

Il tirbunale a marzo aveva emesso un mandato d'arresto per Putin e per la commissaria russa Maria Alekseyevna Lvova-Belova, con l'accusa di crimini di guerra e deportazione illegale di bambini ucraini

Attesa per discorso di Zelensky

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, Zelensky oggi terrà un discorso all'AJa dal titolo "Non c'è pace senza giustizia". Il 4 maggio viene celebrato nei Paesi Bassi il Giorno della Memoria per le vittime della seconda guerra mondiale e dei successivi conflitti armati, ma, affermano i media olandesi, non vuol dire che la visita del presidente ucraino sia stata programmata per questo anniversario.