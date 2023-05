Kit per suicidi venduti in Canada, Interpol scopre acquirenti italiani

Un presunto chef di Toronto avrebbe venduto online un kit per suicidi, otto dei quali, secondo quanto riportato dall’Interpol del Canada, sarebbero stati comprati in Italia. Lo ha riportato Repubblica, che ha spiegato come uno di questi potrebbe essere stato usato nel Trentino, in Borgo Valsugana, da una donna, un'insegnante di 63 anni, trovata senza vita in casa. L'Interpol canadese, che ha lanciato l’allarme su questi kit, ha bloccato diversi siti dove era in vendita e identificato lo chef che li fornisce in Kenneth Law, che vive in Ontario. L’uomo avrebbe confermato di averne commerciati centinaia nel Regno Unito. Le spedizioni sarebbero avvenute da un ufficio postale di Toronto. Il kit è composto da una finta maschera facciale a base di nitrito di sodio che, se applicata, porta alla morte per avvelenamento.