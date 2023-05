Incoronazione Carlo III, Principessa Anna: "No a monarchia snellita"

La principessa Anna non è d'accordo con l'idea di una "famiglia reale snellita" proposta dal fratello Carlo per ridurre il numero di persone che partecipano agli impegni reali. In un'intervista con la CBC News, ripresa dal Guardian , la principessa ha affermato che non considera questa proposta "una buona idea".

La principessa

Anna, la sedicesima nella linea di successione al trono e due anni più giovane di suo fratello Carlo, è stata designata come la "reale che lavora più duramente" in base ai numeri: nel 2022 ha partecipato a 214 impegni a nome della famiglia reale, contro i 181 di Carlo. In risposta alle voci che suggerivano che stava cercando di superare suo fratello, Anna ha affermato che non era sicura di cosa altro potesse fare per dimostrare il suo impegno. In un'intervista prima dell'incoronazione di Carlo, Anna ha affermato di aspettarsi di più da suo fratello di 74 anni. Ha riconosciuto che Carlo si era impegnato a lungo per il servizio, ma ha suggerito che avrebbe potuto fare di più. Tuttavia, ha anche affermato che il suo livello di servizio era costante e non sarebbe cambiato.

Tutto pronto per l'incoronazione

La cerimonia di incoronazione di Carlo comprenderà il primo "omaggio del popolo", in cui le persone di tutto il Regno Unito e dei regni d'oltremare saranno invitate a prestare giuramento di fedeltà al nuovo re. Tuttavia, la proposta è stata criticata da alcuni come "offensiva, sorda e un gesto che disprezza il popolo". Secondo il portavoce della Republic, Graham Smith, in una democrazia dovrebbe essere il capo dello stato a giurare fedeltà al popolo, e non il contrario. Smith ha affermato che questo tipo di tradizione avrebbe dovuto morire con Elisabetta I e non sopravvivere a Elisabetta II.