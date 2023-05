Usa, tempesta di sabbia in autostrada nell'Illinois: almeno sei morti

Almeno sei persone sono rimaste uccise dopo che una tempesta di sabbia ha causato un maxi tamponamento che ha coinvolto decine di veicoli lungo la principale autostrada dell'Illinois centrale. Il maggiore della polizia di stato dell'Illinois, Ryan Starrick, ha spiegato, come riporta la Cnn, che gli incidenti hanno causato la morte di almeno sei persone, mentre sono stati più di trenta i ricoveri in ospedale con ferite che vanno da lievi a gravi. "La causa dell'incidente è dovuta ai venti eccessivi che soffiano sporcizia e sabbia dai campi agricoli attraverso l'autostrada, annullando la visibilità", ha spiegato ancora la polizia di Stato dell'Illinois in un comunicato stampa.

L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni nella contea di Montgomery, 75 miglia (120 chilometri) a nord di St. Louis e sarà chiusa fino alla tarda mattinata o al primo pomeriggio di martedì 2 maggio 2023.