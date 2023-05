Australia, verso divieto per sigarette elettroniche a scopo ricreativo

Si potranno utilizzare i dispositivi solo dietro prescrizione medica, come strumento per smettere di fumare e non come uno strumento ricreativo

In Australia sta per essere varata la più grande riforma antifumo messa in campo negli ultimi 10 anni. Il Paese è pronto a vietare gli “svapo” monouso , prodotto principalmente utilizzato dai giovani e dai giovanissimi; provvederà al blocco delle importazioni delle sigarette elettroniche che non hanno bisogno di prescrizione medica e limiterà la quantità di nicotina che le sigarette elettroniche possono contenere.

Contro il "vaping” ricreativo

Il ministro della Salute australiano Mark Butler ha annunciato un ampio giro di vite contro le sigarette elettroniche, accusando le aziende del tabacco di “attirare deliberatamente gli adolescenti per creare una generazione di dipendenti dalla nicotina”. Negli ultimi anni l'Australia ha faticato a contenere il diffondersi di un nuovo fenomeno, quello del “vaping ricreativo” soprattutto tra gli adolescenti. "Il vaping e' diventato il problema comportamentale numero uno nelle scuole superiori. E si sta diffondendo anche nelle scuole elementari" ha dichiarato Butler. Vista perciò l’entità del problema si è reso necessario agire con una soluzione a livello nazionale, e questo ha dato vita perciò alla nuova normativa che è pronta a entrare in vigore. Si potranno comunque utilizzare le sigarette elettroniche dietro prescrizione medica, come strumento per smettere di fumare e non come uno strumento ricreativo.