Londra, arrestato sospetto uomo armato vicino a Buckingham Palace

Un uomo, sospettato di essere armato, è stato arrestato fuori dai cancelli di Buckingham Palace. Lo ha reso noto Scotland Yard citata dalla Bbc. L'uomo avrebbe lanciato nel parco del palazzo delle presunte cartucce di arma da fuoco ed è stato trovato in possesso di una borsa sospetta che è stata fatta brillare dalla polizia per precauzione. Il fatto è accaduto verso le 19 (le 20 in Italia) e a pochi giorni dall'incoronazione di Carlo III. Il re e la regina consorte Camilla non erano a palazzo in quel momento, precisa la Bbc. Non si hanno notizie di spari né di feriti tra gli agenti o tra i passanti. Il palazzo è stato messo in lockdown.