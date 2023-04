Turchia, dopo il malore il presidente Erdogan torna in pubblico

Il presidente turco, che ha avuto un malore mentre era ospite in televisione quattro giorni fa, ha ottenuto il via libera dei medici per riprendere la campagna elettorale in vista delle elezioni del 14 maggio prossimo ascolta articolo Condividi

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è tornato in pubblico a quasi 4 giorni dal malore che lo ha costretto a interrompere la campagna elettorale. Il presidente turco ha ottenuto il via libera dei medici per riprendere la campagna elettorale in vista delle elezioni del 14 maggio prossimo ed è giunto al festival dedicato alla tecnologia, Teknofest, a bordo dell'automobile turca Togg di nuova fabbricazione, guidata dal presidente dell'Azerbaigian e grande amico e alleato Ilham Aliyev. Erdogan è atteso nel pomeriggio a Smirne e domani ad Ankara. Due appuntamenti che segnano la ripresa della campagna elettorale, quando mancano 16 giorni alle elezioni.

Il ritorno in pubblico di Erdogan La campagna elettorale è stata sospesa la sera del 25 aprile, quando un malore lo ha costretto a cancellare gli impegni impegni. Un indizio sulle condizioni di salute di Erdogan era giunto nella tarda serata di ieri, quando ha parlato al telefono con il Segretario Generale dell'Onu, Antonio Guterres, con cui ha discusso della crisi in Sudan, della situazione in nord Siria e delle difficoltà relative il rinnovo dell'intesa tra Russia e Ucraina per il passaggio del grano attraverso il Mar Nero. Lo scorso 27 Aprile Erdogan aveva parlato con Putin per poi comparire in video in occasione dell'inaugurazione del primo reattore della centrale nucleare di Akkuyu, costruita proprio dai russi di Rosatom. Un'apparizione che aveva rassicurato molti e posto fine alle innumerevoli voci che, moltiplicatesi sulle piattaforme social, volevano Erdogan vittima di un arresto cardiaco e in fin di vita.

Il malore che ha colpito Erdogan Erdogan, che ha 69 anni, la sera del 25 aprile è stato ospite in un programma dell'emittente UlkeTv Erdogan e ha chiesto di poter abbandonare la trasmissione, un talk alla presenza di giornalisti con cui lo stesso presidente si è scusato prima di abbandonare lo studio. Il presidente turco ha trascorso l'ultimo mese in campagna elettorale, presenziando fino a tre eventi al giorno, anche in città diverse della Turchia ed è reduce dal mese di digiuno del Ramadan in cui ha cenato quasi ogni sera in un diverso luogo dell'area colpita dal sisma dello scorso 6 febbraio. Il ministro della Comunicazione turco la sera di mercoledì aveva emesso un comunicato, smentendo categoricamente che Erdogan avesse avuto un infarto e annunciato che il presidente avrebbe partecipato in diretta video alla cerimonia prevista per il primo carico di carburante nella centrale nucleare di Akkuyu. Cosa poi avvenuta lo scorso 27, nonostante la cerimonia sia slittata di qualche ora.

Le prossime elezioni in Turchia Una volta ristabilitosi Erdogan si ritufferà in una campagna elettorale che si presenta senza esclusione di colpi. L'appuntamento con le urne del prossimo 14 maggio vede infatti il presidente uscente impegnato in una serrata corsa alla riconferma in cui al momento pare avere un risicatissimo margine di vantaggio sullo sfidante Kemal Kilicdaroglu, leader di una coalizione di 6 partiti e segretario del partito Repubblicano CHP.