Santorini, i geologi: sarà travolta da un'eruzione vulcanica

L'isola greca è nota per i suoi luoghi da cartolina, ma non tutti sanno che si trova sul vulcano sottomarino più attivo e potenzialmente pericoloso del Mediterraneo orientale: il Kolumbo

Santorini ricorda in ogni suo angolo che è adagiata su un vulcano. La bellezza dell'isola greca come ricorda la Cnn, è, infatti, il risultato della violenta storia vulcanica della zona ed è stata creata da una delle più grandi eruzioni conosciute circa 3.600 anni fa. E i geologi avvertono che è solo una questione di tempo prima che una grande eruzione colpisca di nuovo. Nel frattempo, nel 2020, l'agenzia di protezione civile greca ha già svelato un piano di 185 pagine per affrontare le conseguenze di una possibile attività vulcanica di Santorini.