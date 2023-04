Chernobyl, veglia ex lavoratori della centrale a 37 anni dal disastro

Considerata la peggior catastrofe nucleare del mondo, ha portato morte, miseria e contaminazione radioattiva in un’ampia area dell'Europa orientale

Una commemorazione intima e silenziosa. Gli ex lavoratori della centrale di Chernobyl hanno tenuto una veglia a lume di candela per celebrare i 37 anni dal disastro nucleare, che cadono oggi. Considerata la peggior catastrofe nucleare del mondo, ha portato morte, miseria e contaminazione radioattiva in un’ampia area dell'Europa orientale.