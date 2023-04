“Letters to Trump”, arriva libro del tycoon con la sua corrispondenza

Diversi critici hanno fatto notare come il libro sia in realtà una vendetta di Trump contro alcuni personaggi che nel corso degli anni gli avrebbero voltato le spalle. Ogni estratto, infatti, include una foto dell'autore della sdolcinata lettera e, naturalmente, un commento dell'ex Commander in Chief. Tra i documenti pubblicati c’è una lettera del leader nordcoreano Kim Jong Un, insieme a quelle - tra le altre - di Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton, la principessa Diana, Hillary Clinton, Ted Kennedy, Mario Cuomo, Jay Leno e Liza Minnelli. Molti di questi, ha spiegato Trump, hanno smesso di sostenerlo ma c’era un tempo in cui lo adoravano: così, il tycoon vuole mostrare agli americani quello che dicevano di lui. I familiari di Lady Diana hanno negato questa ricostruzione, dicendo invece che l’ex moglie del principe Carlo non aveva mai sopportato Trump.

La lettera di Oprah Winfrey

Tra le lettere contenute nel libro c’è anche quella di Oprah Winfrey. La star della tv, in risposta a un passaggio di un altro libro di Trump del 2000 in cui il tycoon aveva dichiarato che se si fosse candidato a presidente avrebbe scelto lei come sua vice, in una missiva ha scritto: “Peccato non correre insieme” per la Casa Bianca. "Gli americani rispettano e ammirano Oprah per la sua intelligenza e sensibilità", aveva aggiunto Trump. Poi, con il passare degli anni, questo feeling tra i due personaggi è svanito. Winfrey ha appoggiato prima Barack Obama e poi Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca. E quando ha saputo che la sua lettera era tra quelle finite nel libro, ha commentato: “Erano cose che pensavo 23 anni fa, ma non ora. No, non credo proprio che saremmo una bella squadra insieme".