Kosovo, si vota in comuni del Nor: i serbi le boicottano

In Kosovo sono chiamati oggi al voto per l'elezione dei sindaci i residenti dei Comuni del nord a maggioranza serba, che hanno però già annunciato di volerle boicottare, una decisione condivisa dal premier serbo Vucic. Ieri la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha lanciato un appello ai serbi residenti a partecipare alle elezioni straordinarie per i sindaci dei quattro maggiori Comuni del nord a maggioranza serba, Zubin Potok, Zvecan, Leposavic e Mitrovica nord.

Il boicottaggio

Srpska Lista, il maggior partito della popolazione serba in Kosovo, ha deciso di boicottare il voto per protesta contro la mancata creazione della Comunità delle municipalità serbe in Kosovo e per una politica ritenuta 'persecutoria e ostile' nei confronti della popolazione serba.