Giornata della lingua cinese, gli ideogrammi di base da conoscere

La scrittura cinese



Tutti i caratteri cinesi sono composti da uno o più tratti, ognuno con una forma specifica. Ogni tratto inizia nel momento in cui si poggia la penna, o il pennello, sul foglio, e termina nel momento in cui la si solleva. Un esempio: per scrivere il carattere 一 (uno), non si può alzare la penna per arrivare da un punto all’altro del tratto. Questa precisazione potrebbe sembrare banale, ma non lo è se si considerano caratteri più complessi, come ad esempio 攥 (stringere), in cui ogni tratto dev’essere quantomeno riconoscibile.

I tratti fondamentali

I tratti fondamentali possono essere suddivisi in base alla forma. Ci sono quelli di base e quelli combinati. I primi sono quelli che possono ricorrere come tratto singolo (ad esempio la “goccia” 丶 nel carattere 六). I secondi sono quelli che, nonostante abbiano una forma peculiare, necessitano dell’unione di altri tratti (ad esempio il tratto ㇖ è dato dalla combinazione tra il tratto “orizzontale” e l'”uncino”).

I tratti congiunti

Invece, questi sono ricavati dalla combinazione dei tratti fondamentali. Però, anche se sono dati dall’unione di due o più tratti, questi sono comunque formati da un unico nuovo tratto. Il nome cinese dei tratti congiunti è formato dall’insieme dei tratti fondamentali che lo compongono. Un'eccezione riguarda il tratto ribattuto. Ogni qualvolta viene aggiunto, non significa che ci sono tre tratti ribattuti nella loro interezza, ma che, tramite una sequenza di orizzontali e verticali, sono presenti tre angoli di 90 gradi.