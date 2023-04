La Corea del Nord si prepara al lancio del primo satellite spia

Mondo

Non è più necessario consegnare l’avviso di leva di persona, basta l’invio a casa di una lettera oppure la convocazione digitale. Diventa così molto complesso evitare l’obbligo militare: in molti ci erano riusciti scappando all’estero. Intanto, nella campagna di coscrizione primaverile sono state inviate 52 mila cartoline-precetto

Il primo aprile in Russia è iniziata la campagna di coscrizione primaverile. Adesso è stata approvata dalla Duma una nuova metodologia: la "coscrizione elettronica". Non più l’avviso di leva presentato di persona – eludibile dagli uomini arruolabili fuggendo all’estero – ma l’invio a casa di una lettera oppure la convocazione in formato digitale . Il Parlamento di Mosca ha approvato nei giorni scorsi una legge al riguardo

Nello specifico, gli uomini riceveranno le convocazioni sul proprio account nel sito web di servizi pubblici Gosuslughi . I russi lo usano per molte operazioni, fra cui pagare bollette, multe e tasse. Secondo questa legge firmata il 14 aprile da Vladimir Putin, una volta ricevuta la lettera (cartacea o digitale che sia), le reclute sono tenute a presentarsi autonomamente all’ufficio di arruolamento. Chi non lo fa sarà punito

Dal momento in cui riceve la convocazione, il cittadino non potrà lasciare il Paese e il divieto – come specifica Ilfattoquotidiano.it – sarà revocato solo dopo la presentazione all’ufficio di arruolamento. Inoltre, se il convocato non si presenta entro 20 giorni dalla data indicata, non potrà svolgere alcune azioni come guidare veicoli o acquistare immobili