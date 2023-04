Alle 15 milioni di dispositivi verranno raggiunti da un segnale sonoro simile a quello di una sirena e da un messaggio di allerta. Il sistema è simile a quello usato negli Stati Uniti e in Canada ascolta articolo Condividi

Il prossimo 23 aprile circa il 90% dei telefoni e dei tablet nel Regno Unito saranno protagonisti alle 15 di un test per provare un sistema d’allarme nazionale. Il governo ha fatto sapere che ogni dispositivo verrà raggiunto da un messaggio, preceduto da un suono forte simile a quello di una sirena. Il testo che apparirà dirà: "Questo è un test di Emergency Alerts, un nuovo servizio governativo del Regno Unito che ti avviserà se c'è un'emergenza pericolosa per la vita nelle vicinanze. In una vera emergenza, segui le istruzioni nell'avviso per proteggere te stesso e gli altri. Visita gov.uk/alerts per ulteriori informazioni. Questo è un test. Non è necessario intraprendere alcuna azione".



Sistema di allerta simile a quello di Usa, Canada, Giappone e Paesi Bassi Il messaggio verrà ricevuto sui telefoni cellulari 4G e 5G insieme a suoni e vibrazioni per un massimo di 10 secondi, e funzionerà anche se i dispositivi saranno in modalità silenziosa. Agli utenti verrà richiesto di fare clic su "OK" nella schermata iniziale prima di poter continuare a utilizzare il proprio dispositivo. Il sistema è modellato su schemi simili negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone e nei Paesi Bassi. Se il test funzionerà, potrà essere utilizzato anche in Gran Bretagna per avvisare le persone di eventuali situazioni di emergenza, come inondazioni, incendi o altri casi di allerta.

Le proteste delle associazioni contro la violenza domestica Dopo l’annuncio del governo non sono mancate le voci critiche contro l'iniziativa, in particolare si sono fatte sentire le associazioni e gli attivisti impegnati contro la violenza domestica: sostengono che il test potrebbe mettere in pericolo le persone vittime di abusi che magari hanno un telefonio segreto e nascosto che potrebbe essere scoperto col segnale d’allarme. Il governo ha affermato di aver collaborato con alcuni organizzazioni che lavorano con donne e ragazze vulnerabili per garantire che non subiscano conseguenze negative. I funzionari hanno affermato che le persone possono evitare di partecipare al test disattivando gli avvisi di emergenza nelle impostazioni del telefono o semplicemente spegnendo il dispositivo durante il test.

