Usa, esplosione e incendio in Texas, uccisi 18mila capi bestiame

Circa 18.000 mucche sono morte in un'esplosione avvenuta in un caseificio del Texas, nel sud degli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità locali, riferendo anche di una persona rimasta ferita. "Questo è stato l'incendio più mortale per il bestiame nella storia del Texas e le indagini e la pulizia potrebbero richiedere del tempo", ha dichiarato in una nota il commissario per l'agricoltura del Texas Sid Miller. L'esplosione e il fuoco sono divampati a Southfork Dairy Farms vicino alla città di Dimmitt nel Texas Panhandle lunedì notte. I vigili del fuoco e la polizia si sono precipitati sul posto e "hanno stabilito che una persona era intrappolata all'interno", ha detto su Facebook l'ufficio dello sceriffo della contea di Castro. La persona è stata soccorsa e portata in aereo in un ospedale di Lubbock. La causa dell'esplosione e dell'incendio non è chiara, ha detto Miller, che lo ha definito come un "evento orribile" e ha garantito che "una volta che conosceremo la causa e i fatti che circondano questa tragedia, ci assicureremo che il pubblico sia pienamente informato, in modo che tragedie come questa possano essere evitate in futuro". Lo sceriffo della contea di Castro, Sal Rivera, ha detto alla Cbs che un sistema di scarico dei fumi del letame potrebbe essersi “surriscaldato”. L'Animal Welfare Institute, uno dei più antichi enti di beneficenza per il benessere degli animali negli Stati Uniti, riferendosi alla tragedia del Texas ha twittato: "Gli allevamenti devono fare di piu' per proteggere gli animali adottando misure di sicurezza antincendio di buon senso".