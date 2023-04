Russia, processo a oppositore Kara-Murza: il 17 aprile la sentenza

È prevista per il 17 aprile la sentenza per Vladimir Kara-Murza, uno degli oppositori politici russi più in vista. In custodia cautelare da un anno e sotto processo anche per l'accusa di alto tradimento, Kara-Murza ha assicurato che “non si pente di nulla” e che "ama la Russia". Lo ha riferito il suo avvocato, Maria Eismont, La scorsa settimana il pubblico ministero ha chiesto 25 anni di carcere. Il processo si svolgerà a porte chiuse e senza la presenza dell'imputato, impossibilitato per motivi di salute: ha perso 17 chili negli ultimi dodici mesi. Kara-Murza, che in passato è sopravvissuto a due tentativi di avvelenamento, è accusato anche di cooperare con i Paesi della Nato e diffondere informazioni false sull'esercito russo in Ucraina. Secondo l'accusa, Kara-Murza "ha consapevolmente diffuso false informazioni" accusando l'esercito russo di aver bombardato aree residenziali, ospedali e scuole in Ucraina durante un intervento del marzo 2022 alla Camera dei rappresentanti dello Stato dell'Arizona negli Usa.