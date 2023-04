Messico, edificio crolla dopo una frana a Tijuana. VIDEO

Un edificio è crollato su una strada a Tijuana, in Messico, il 9 aprile, come hanno riferito le autorità locali, a seguito di una frana segnalata nella zona. Il filmato rilasciato dal sindaco di Tijuana, Montserrat Caballero, mostra il momento in cui l'edificio si schianta su Boulevard Cuauhtémoc Sur, all'interno del perimetro di sicurezza tracciato dalle forze dell'ordine in via preventiva.