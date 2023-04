Messico, mongolfiera prende fuoco nel sito di Teotihuacan: due morti

A causa delle fiamme, "i passeggeri sono saltati giù dalla mongolfiera", ha spiegato in una nota il governo dello Stato del Messico. Le vittime sono una donna di 39 anni e un uomo di 50. Ferito un minore, che ha riportato fratture e ustioni

Tragedia in Messico, dove due persone sono morte e una terza è rimasta ferita in seguito all'incendio di una mongolfiera nell'area del sito archeologico di Teotihuacan, una delle principali attrazioni turistiche del Paese. "I passeggeri sono saltati giù dalla mongolfiera", ha spiegato in una nota il governo dello Stato del Messico, che comprende la capitale. Una donna di 39 anni e un uomo di 50 anni sono morti, e un minore ha riportato ustioni di primo e secondo grado al volto e la frattura al femore destro.

La dinamica della tragedia

Non è ancora chiaro se si trattasse di una famiglia, né quale fosse il numero totale dei passeggeri. La mongolfiera si è schiantata in un campo nel comune di Teotihuacan, nel centro del Paese, dove diversi tour operator offrono un volo in mongolfiera sul sito celebre archeologico, a circa 70 km a nord-est di Città del Messico, a partire da circa 150 dollari.