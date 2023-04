Morto Meir Shalev, lo scrittore israeliano aveva 74 anni

Lifestyle

Libri Roald Dahl riscritti, ecco come cambiano i classici sui social

Dopo le modifiche nei romanzi per ragazzi delle scrittore gallese con l’uso di termini più neutri, su Twitter è stato lanciato un hashtag che raccoglie in modo ironico altri grandi classici della letteratura ripensati in una veste più inclusiva. Ecco i più spiritosi

Da giorni monta la polemica per l’operazione di revisione dei testi di Roald Dahl. L'editore britannico Puffin in accordo con l'associazione degli eredi dell'autore di culto, ha deciso di introdurre una lunga serie di modifiche ai testi dei suoi romanzi per ragazzi. I termini usati sono più neutri con l’obiettivo di eliminare o edulcorare i riferimento al genere, alla razza e al peso, modificando molti dei termini più espliciti che caratterizzano le opere dello scrittore gallese

Nelle opere di Dahl sono state modificate parole come "grasso", "nano", "piccolo", “brutto", anche grazie al lavoro della Inclusive Minds, società che riunisce molti sensitivity readers, figure professionali che hanno il compito di operare modifiche alle opere letterarie in modo da portare avanti "inclusione e accessibilità nella letteratura per l’infanzia”. Dahl è solo l'ultimo scrittore per l'infanzia ad essere oggetto di consistenti modifiche e riscritture: il più colpito finora è stato il Dr. Seuss, autore de Il Grinch e Il gatto col cappello