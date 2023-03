La realtà? Uno "gnommero". Paola Italia racconta il genio di Gadda

"Uno scrittore che non finisce di meravigliarci grazie all'arte di intrecciare e contrapporre il tono alto, medio, basso, infimo". Così un grande critico del Novecento, Pietro Citati, ricordava Carlo Emilio Gadda, di cui quest’anno ricorrono i cinquant'anni dalla morte. A raccontarne il genio narrativo, nella nuova puntata di " Incipit ", è la studiosa Paola Italia che, insieme a Giorgio Pinotti e Claudio Vela, ne sta curando l’opera in uscita per i tipi di Adelphi.

La realtà? Uno "gnommero"

Nell'intervista, Italia entra nell'officina di Gadda, racconta il suo rapporto con la realtà e sopratuttto si sofferma sulla sua lingua, a partire da una parola, "gnommero", proprio di conio gaddiano: "Indica il groviglio, il garbuglio conoscitivo", spiega la critica nell'intervista, prima di ricordare, mutuando le parole dello scrittore: "Barocco è il mondo. E Gadda non ha fatto altro che rappresentarne la baroccaggine'". "È per questo che - nota ancora Italia - la lettura della sua pagina è un viaggio in tutte le risorse della lingua, non solo in quelle letterarie".

