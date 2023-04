Amsterdam, quartiere a luci rosse verso cambio sede

Il progetto

Il sindaco Femke Halsema difende il suo piano. Dal canto loro le prostitute temono di subire le conseguenze maggiori di un progetto volto a ridurre la criminalità e il turismo di massa nel centro della città. "Il sindaco dice che siamo solo un'attrazione turistica e la gente viene per prenderci in giro e umiliarci. Non è così", ha detto una prostituta. Halsema aveva ha avviato una operazione per far chiudere le vetrine a luci rosse alle 3 di mattina, e non più alle 6, a partire dal primo aprile scorso, suscitando un vespaio di polemiche. Le "sex workers", infatti, temono di essere aggredite e rapinate in piena notte, una volta uscite dai locali di lavoro, piene di soldi e con la città tutta chiusa e dormiente.