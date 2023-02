7/9 ©Ansa

GLI AUMENTI DEL 2022 - Per le famiglie, alle prese da mesi con l'inflazione record e il caro del carrello della spesa, il crollo del prezzo del gas rappresenta una boccata di ossigeno importante. A testimoniarlo i conti che ha fatto il sito Facile.it, che ha evidenziato come nel 2022 le famiglie italiane abbiano pagato in media 1434 euro per la bolletta elettrica, il 108% in più rispetto al 2021, e 1459 euro per il gas, un aumento del 57 per cento rispetto a 12 mesi prima