Iran, arrivano telecamere per identificare donne senza velo

Le proteste in Iran

Dalla morte di Mahsa Amini, 22enne deceduta mentre era nelle mani della polizia iraniana proprio perché non indossava il velo in maniera “corretta”, in Iran le proteste delle donne (e non solo) contro gli abusi del potere statale non si sono mai fermate. Un gran numero di cittadine con il capo scoperto si vede ormai in molti luoghi pubblici del Paese, nonostante si corra sempre il pericolo di essere arrestate: la scorsa settimana è diventato virale un video dove un uomo versava dello yogurt in testa a due donne che non indossavano il velo. In un comunicato diffuso il 30 marzo, il ministero iraniano dell'Interno ha descritto il velo come "uno dei fondamenti di civiltà della Nazione iraniana".