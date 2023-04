Ucraina, Lavrov: "La Russia aperta a negoziato di pace"

Il ministro degli Esteri russo ha però specificato che "il negoziato non può esserci fino a che i nostri interessi non saranno presi in considerazione". L'esponente del Cremlino ha incontrato ad Ankara il suo omologo turgo Cavusoglu: sul tavolo anche gas e grano

La Russia è aperta a un negoziato per porre fine alla guerra con l'Ucraina se saranno presi in considerazione i suoi interessi. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov che si è recato in visita ufficiale ad Ankara. Durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo turco Mevlut Cavusoglu, Lavrov ha specificato che "il negoziato non può esserci fino a che i nostri interessi non saranno presi in considerazione". Il ministro di Mosca ha poi puntato il dito contro l’Occidente che, a suo dire, “non vuole il negoziato". Da parte di Ankara è arrivato l’invito a porre fine al conflitto che da più di un anno coinvolge Russia e Ucraina. "La guerra - ha affermato il ministro degli Esteri Cavusoglu - dovrebbe finire attraverso il dialogo e il negoziato, la Turchia si aspetta questo".

Sul tavolo anche gas e grano

Nel corso della conferenza stampa si è parlato anche di altri argomenti, tra i quali il mercato del gas russo. "Verrà creato in Turchia - ha detto Lavrov - un centro per l'invio del gas russo ai mercati mondiali". Il ministro ha fatto riferimento a un progetto per la creazione di un hub energetico in territorio turco già discusso nei mesi scorsi dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan con l'omologo russo Vladimir Putin. Per quanto riguarda il mercato del grano, invece, la Russia ha fatto sapere che potrebbe abbandonare l'accordo che ha sbloccato le esportazioni di grano dai porti dell'Ucraina, tramite un corridoio sicuro nel mar Nero, se non sarà permessa l'esportazione anche di prodotti russi. "Se non ci saranno progressi positivi nel rimuovere gli ostacoli per le esportazioni di grano e fertilizzanti russi, valuteremo se questo è un accordo necessario", ha specificato Lavrov. Il ministro degli Esteri di Mosca, in seguito all'incontro con l’omologo Cavusoglu, è stato ricevuto anche dal capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan presso il palazzo presidenziale della capitale Ankara.