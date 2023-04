Scozia, arrestato il marito dell’ex premier Nicola Sturgeon

Mondo

La politica era in carica dal 2014, quando subentrò allo storico leader indipendentista Alex Salmond proprio dopo la sconfitta nel referendum per la secessione della Scozia dal Regno Unito. E' rimasta al vertice dei nazionalisti-progressisti del partito Snp, a cui si iscrisse appena 16enne, e del governo locale di Edimburgo per quasi un decennio. Oggi le dimissioni perché, secondo fonti a lei vicine, 'non ne può più'

Il Telegraph nel 2015 aveva definito Sturgeon "puntuta e spietata", ma anche "capace di ispirare le persone". E' nota per fare largo uso dei social, in particolare Twitter, che sfrutta per far arrivare il suo messaggio politico. Spesso scattava selfie con i concittadini: nella foto, durante la campagna elettorale del 2021, è in una scuola primaria di Glasgow.