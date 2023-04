Valanga sull'Himalaya travolge gruppo di turisti: 6 morti e 30 feriti

L'area di Tsongmo, nel Sikkim (nord-est dell'India) a oltre 4.300 metri è molto frequentata dai turisti per i paesaggi mozzafiato che la circondano. Nella zona, nel momento in cui è la massa di neve è precipitata, si trovavano almeno 150 persone

Tragedia in India dove almeno sei turisti hanno perso la vita e una trentina risultano feriti per una valanga che ha travolto l'area di Nathula, nel Sikkim, lo stato nel nord-ovest del Paese che confina con Bhutan, Cina e Nepal, situato tra le montagne dell'Himalaya. Lanci di agenzia parlano di una trentina di persone tratte in salvo sinora e trasferite negli ospedali più vicini, ma i soccorritori fanno sapere che il bilancio potrebbe notevolmente aggravarsi. Nella zona, nel momento in cui è la massa di neve è precipitata, si trovavano almeno 150 persone.