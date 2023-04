Alto Adige, due scialpinisti travolti e uccisi da una valanga

Si tratta di un uomo di circa 70 anni e di una 50enne. La valanga si e' staccata questa mattina a circa 2.700 metri nella parte sommitale della Tiergartenspitz che si trova in Vallunga

Un'altra tragedia si è consumata questa mattina sulle montagne italiane, in particolare in Alto Adige, con una valanga che, dopo essersi staccata a circa 2.700 metri nella parte sommitale della Tiergartenspitz, vetta di 3.068 metri sopra il paese di Melago, ha travolto un gruppo di sette alpinisti. Le vittime accertate al momento risultano essere due, un terzo scialpinista è stato elitrasportato all'ospedale San Maurizio di Bolzano in gravi condizioni.