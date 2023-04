Elezioni in Montenegro, Jakov Milatovic eletto presidente

“L'ultimo dittatore europeo”

La vittoria di Milatovic è la conferma che qualcosa sta cambiando. La nuova fase si era già avvertita nelle ultime elezioni dell'agosto 2020 quando il partito democratico dei socialisti (Dps) di Djukanovic era stato sconfitto, andando all'opposizione per la prima volta negli ultimi trent'anni di potere ininterrotto. Milatovic in un duello televisivo aveva apostrofato l'ex presidente come “l'ultimo dittatore europeo”, accusandolo di aver contribuito al dilagare di corruzione e criminalità e promettendo una “pagina nuova per il Montenegro” qualora fosse riuscito a "mandarlo in pensione”. Sull'esito della sfida, ha pesato proprio la voglia di cambiamento e di svolta in un Paese alla deriva tanto che lo stesso Milatovic ha avuto l'appoggio di tutti gli altri cinque candidati in lizza al primo turno delle presidenziali 19 marzo scorso, schierati in blocco contro Djukanovic.