Giappone, ristorante di ramen a Tokyo vieta uso smartphone ai clienti

A marzo il titolare del Debu-chan ne ha impedito l'uso mentre si mangia durante le ore di punta per non far aspettare le persone in attesa

Il proprietario: "Si perde tempo davanti al piatto caldo"

"Una volta, quando eravamo impegnati, abbiamo notato una persona che non ha iniziato a mangiare per quattro minuti", ha spiegato Kai alla Cnn, aggiungendo che l’avventore stava guardando dei video sul suo telefono mentre il cibo si raffreddava davanti a lui. Secondo quanto riporta la testata Usa, Debu-chan è piuttosto grande per un ristorante di ramen di Tokyo, con 33 posti a sedere. Tuttavia, Kai afferma che non è insolito avere 10 persone in fila per un posto nelle ore di punta. Da qui l'idea del divieto di utilizzare lo smartphone.