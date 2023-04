Chi è l'astronauta Christina Koch, la prima donna che andrà sulla Luna

L'obiettivo della Nasa è quello di inviare astronauti sulla Luna nel 2025, cinquant'anni dopo le missioni Apollo. Si partirà quindi con delle operazioni definite preparatorie, come la Artemis 2 , prevista per novembre 2024, e che permetterà all'uomo di toccare la superficie lunare per la prima volta dopo più di mezzo secolo. Tra i protagonisti di questa missione, oltre a Victor Glover, Reid Wiseman e Jeremy Hansen, ci sarà anche Christina Koch, prima donna destinata a compiere quest'impresa.

Chi è Christina Koch

Christina Koch è nata in Michigan nel 1979, è un ingegnere elettrico e fisico, e vanta un master in scienze dell'energia elettrica conseguito nel 2002. Dopo gli studi Koch lavora come ingegnere elettrico al Laboratory for High Energy Astrophysisc del GFSC, insegnando nello stesso periodo fisica al Montgomery College. Successivamente partecipa a missioni di ricerca in Antartide e Groenlandia, fino al 2012 quando lavora per il NOAA come ingegnere sul campo in Alaska e in Polinesia.