Elezioni in Bulgaria, Paese al voto 5 volte negli ultimi 2 anni

Questa mattina in Bulgaria, alle 7 locali, le 6 in Italia, si sono aperti i seggi per le elezioni politiche anticipate, le quinte negli ultimi due anni.

La sfida elettorale vede favorito il partito conservatore Gerb dell'ex premier Boyko Borissov, rimasto alla guida del governo in passato per quasi un decennio. I sondaggi prevedono tuttavia un nuovo parlamento ancora diviso e frammentato, con conseguenti difficoltà per la formazione di un governo stabile. Le previsioni per il voto odierno, che si tiene sullo sfondo di una profonda crisi politica ed economica, sono per una bassa affluenza alle urne, non oltre il 40% dei circa 6,5 milioni elettori. I seggi chiuderanno alle 20 locali, le 19 italiane.