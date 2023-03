Bolsonaro torna in Brasile, fra tensione e misure di sicurezza

Dopo tre mesi negli Stati Uniti, l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro torna oggi in Brasile in un clima di tensione, e si temono nuovi disordini dopo l'assalto ai palazzi istituzionali avvenuto l’8 gennaio. L'ex capo di Stato dovrebbe arrivare alle 7:10 ora locale (12:10 ora italiana) con un volo della compagnia Gol che arriverà a Brasilia da Orlando, in Florida. Recatosi negli Usa vigilia dell'insediamento al potere di Luiz Inacio Lula da Silva, Bolsonaro ha ripetutamente assicurato di volersi reintegrare nella vita politica brasiliana. Intervistato nei giorni scorsi da Record tv ha assicurato: “Lavorerò nel Partito liberale, girerò il Brasile facendo politica” e “terrò bene in vista la bandiera dei valori conservatori”.

All'arrivo, scrive il portale di notizie brasiliano Uol, l’ex presidente dovrebbe essere ricevuto in aeroporto dalla moglie, Michelle Bolsonaro, dal presidente del Partito liberale (Pl), Valdemar Costa Neto, e dall'ex ministro della Difesa ed ex candidato alla vicepresidenza, Walter Braga Netto. Non ci sono ancora conferme, invece, se lo attenderanno nello scalo della capitale anche i figli, Eduardo, Flavio e Carlos. Al suo ritorno Bolsonaro assumerà la carica di presidente onorario del Pl e riceverà uno stipendio simile a quello dei membri della Corte suprema federale di 40.000 real (circa 7.000 euro). Dagli Usa arriverà accompagnato dai suoi più stretti collaboratori, fra cui Max Guilherme, sergente della Polizia militare di Rio de Janeiro, che faceva parte del Battaglione delle operazioni speciali della polizia (Bope) e che è partito con lui a dicembre per Orlando.

Le autorità dello Stato di Brasilia hanno predisposto diverse misure di sicurezza in previsione di possibili disordini da parte di simpatizzanti dell'ex presidente. Tra queste il divieto di transito nel corso principale di Brasilia che porta alla zona dei palazzi delle istituzioni. Il possibile ritorno di Bolsonaro avviene d'altra parte mentre l'attuale presidente Luiz Inacio Lula da Silva si trova a riposo nella residenza ufficiale e non nel palazzo di governo a causa di una polmonite.

Opposizione chiede Commissione d'inchiesta sull’8 gennaio

Intanto si intensifica lo scontro tra maggioranza e opposizione sull'assalto ai palazzi del potere avvenuto l'8 gennaio a Brasilia: i sostenitori di Bolsonaro (nel frattempo finito nel registro degli indagati per il suo presunto coinvolgimento nella vicenda) invocano la creazione di una Commissione parlamentare mista d'inchiesta con lo scopo di indagare sui fatti, mentre l'alleanza di partiti che fa capo al presidente Luiz Inacio Lula da Silva non la vede di buon occhio e starebbe facendo di tutto per ostacolarne la nascita. La giustificazione addotta dal governo è che le autorità competenti, in primis la polizia federale, starebbero già svolgendo gli accertamenti necessari al caso. Lula inoltre teme che la Cpmi provochi instabilità politica nel Congresso interrompendo i suoi piani per far approvare le proposte dell'esecutivo. Le opposizioni, tuttavia, sostengono che il tentativo di ostacolare la Commissione sia mosso dal timore che riveli qualcosa tenuta nascosta finora: i “bolsonaristi” sono convinti, per esempio, che nella “Capitol Hill” verdeoro ci siano stati infiltrati di sinistra, tra cui black-bloc mascherati, che avrebbero agito per far ricadere le colpe dei saccheggi e degli atti di vandalismo unicamente sui manifestanti di destra. Dal suo ritiro americano, lo stesso Bolsonaro ha nel frattempo chiesto alla sua base di “concentrarsi sulla Cpmi” degli atti dell'8 gennaio “per far emergere la verità”.