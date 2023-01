Brasile, Bolsonaro: "Assalto a Brasilia incredibile, commessi errori"

Poco più di una settimana fa centinaia di sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro assaltavano la zona del Parlamento a Brasilia in un attacco "vandalo e fascista" contro le istituzioni democratiche. L'ex presidente continua a prendere le distanze: "Mi dispiace per quello che è successo l'8 gennaio, è una cosa incredibile, purtroppo", ha affermato immortalato in un video diffuso da Metropoles, mentre parlava con dei suoi sostenitori fuori dalla sua residenza in Florida dove si trova dal 30 dicembre.

Bolsonaro ha anche riconosciuto che il suo governo "ha commesso errori", ma che ha portato anche diversi "risultati" al Paese. "Qualche errore viene fatto anche in casa, figuriamoci al governo. Ma a casa sappiamo chi è il responsabile. Siamo sempre noi, i mariti", ha aggiunto scherzando. Nel mentre, dall'esecutivo del Distretto federale, fanno sapere che Brasilia raddoppierà in modo permanente la presenza della polizia, portandola da 240 a 500 agenti, per rafforzare la sicurezza nella piazza dei Tre poteri.