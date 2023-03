Brasile, sequestrati a Bolsonaro gioielli per 3,2 milioni di euro

I tentativi di recupero

leggi anche

Brasile, Bolsonaro: a marzo torno e guido l'opposizione

Gli agenti si sarebbero accorti del carico analizzando il contenuto dello zainetto di uno dei militari di ritorno in Brasile, accertandosi subito come la Dogana non avesse ricevuto segnalazione per nessuno degli oggetti in esame, come invece prevedeva la legge. L'ex ministro delle Miniere e dell'Energia Bento Albuquerque avrebbe tentato più volte di recuperare i gioielli senza successo. Il quotidiano brasiliano sostiene come negli ultimi due mesi del mandato di Bolsonaro siano stati fatti almeno quattro tentativi, anche attraverso l'intercessione dei ministeri di Esteri ed Economia, per recuperare il prezioso regalo, ma sarebbero tutti falliti. L'unico modo che aveva Bolsonaro per recuperare i gioielli era quello di pagare la tassa di importazione obbligatoria, che consiste nel 50 per cento del valore dell'oggetto in questione, e in una multa del 25 per cento del valore per non averlo dichiarato fin dall'inizio. Era possibile anche l’opzione di presentarli come un “dono ufficiale al presidente della Repubblica”, che però avrebbe significato classificare il dono come di proprietà dello Stato brasiliano, togliendolo così ai Bolsonaro. Una grana in più per l’ex presidente della Repubblica, in Florida da prima della fine del suo mandato, che rischia l’arresto se torna in patria: Bolsonaro è infatti indagato per quanto avvenuto lo scorso 8 gennaio, quando i suoi sostenitori assaltarono i palazzi di Brasilia.