AFRICA, LONG-TERM PROJECTS - Before It's Gone, © M'hammed Kilito, VII Mentor Program / Visura. Circa i due terzi delle oasi del Marocco sono scomparse nel secolo scorso, per via di fattori come le temperature in ascesa, incendi e scarsità d'acqua. Questo ha avuto effetti sugli abitanti, causando una diminuzione nella produzione agricola, povertà e fughe verso altre zone. In foto, un uomo controlla il livello d'acqua in un pozzo nell'Oasi di Merzouga, Marocco, 8 maggio 2022