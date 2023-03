Incidente choc: auto perde gomma e causa il ribaltamento di un'altra

Immagini choc arrivano dalla California, sulla Freeway 118 di Chatswort, dove un pick up, che viaggiava a velocità sostenuta, ha improvvisamente perso una delle gomme che ha preso a rotolare facendo schizzare in aria un’altra automobile. Le immagini riprese dalla telecamera montata su una delle auto che procedeva lungo il tratto di strada mostrano uno pneumatico staccarsi dal veicolo e finire sotto ad un’utilitaria nera che sopraggiunge, facendola volare in aria. Fortunatamente l'incidente non ha causato gravi danni.