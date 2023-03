Colorado, morta 17enne italiana in viaggio studio

La tragedia

approfondimento

Nepal, raccoglie reperti: fermato il docente italiano Tiziano Ronchi

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori del dipartimento di polizia di Colorado Springs, è risultato che la 17enne in quel momento stesse attraversando la strada quando è stata colpita: l’auto non avrebbe rispettato il semaforo rosso e si sarebbe immessa nella strada quando non doveva. "Ringraziare tutti sarebbe ora impossibile, siete tantissimi e di questo ve ne sono grato. In pochi scatti si può capire la mia “bambina” chi fosse: matta, sincera, profonda unica. Qui negli Stati Uniti dove io e mia moglie ci troviamo, nella sua scuola hanno creato un motto #LLG che tradotto significa Vivi Come Giorgia. Praticamente la conoscevano e amavano tutti. Io, Mery e Azzurra e tutta la mia famiglia vi ringraziamo per l’affetto che ci state dando ve lo scrivo con il cuore. Grazie", lo strazio del padre su Facebook. Sul sito gofoundme.com è iniziata una raccolta fondi per la famiglia americana che ha ospitato Giorgia negli ultimi sette mesi in modo che possa partecipare alla cerimonia funebre che si svolgerà in Italia.