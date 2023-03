Tornado e forti temporali in Mississippi, almeno 23 morti

L'ondata di maltempo che si è abbattuta nella notte sullo stato americano ha sradicato i tetti dalle case, ha devastato intere cittadine e provocato blackout per migliaia di persone ascolta articolo Condividi

È di almeno 23 morti il bilancio della forte ondata di maltempo in Mississippi, negli Stati Uniti. Il Paese è stato colpito da uno o più tornado e da forti temporali che, secondo quanto riporta la Cnn, hanno causato anche il ferimento di decine di persone. Almeno quattro le persone che risultano disperse. Numeri che "sfortunatamente sono destinati a salire", spiega l'agenzia statale per le emergenze mentre continuano le operazioni di soccorso iniziate nella notte. Circa 100 mila individui sono ancora senza elettricità tra Alabama, Mississippi e Tennessee. Sono in totale trenta milioni le persone in allerta per possibili allagamenti e vento.

Una casa colpita dal tornado - ©Ansa

Tornado e maltempo in Mississippi leggi anche Tornado a Los Angeles, danni e tetti scoperchiati. VIDEO L'ondata di maltempo che si è abbattuta nella notte sul Mississippi ha strappato i tetti dalle case, ha devastato intere cittadine e provocato blackout per migliaia di persone. Sono ancora in corso le operazioni di ricerca e salvataggio nelle zone più colpite, tra cui Silver City e Rolling Fork. Almeno 13 morti si contano nella Sharkey County, a circa 100 chilometri a nord-ovest di Jackson, secondo quanto riferisce il coroner della contea. Altre tre persone sono rimaste uccise e almeno due sono in gravi condizioni nella contea di Humphreys.

I danni leggi anche Inondazioni in California, migliaia di persone fatte evacuare A quanto si è appreso, il tornado si è verificato dopo le 20, le due del mattino in Italia. Si è mosso a circa 80 chilometri orari, abbattendo alberi e portando via i tetti delle case. Migliaia di persone sono rimaste intrappolate nelle loro abitazioni e la corrente si è interrotta non solo in Mississippi ma anche in Alabama e Tennessee. Alcuni video diffusi sui social mostrano alberi e case abbattute, elettrodomestici e mobili trascinati dall'acqua fuori dalle abitazioni. Lo stesso tornado "grande e distruttivo", riferisce il Servizio meteo nazionale, è stato segnalato vicino alla comunità di Coila, che ha emesso un'ulteriore allerta per Rolling Fork, Silver City e nella vicina Anguilla. Secondo il Centro per la previsione delle tempeste, ci sono state almeno 11 segnalazioni di tornado in Mississippi e Alabama nelle ultime 24 ore. "Almeno 23 cittadini del Mississippi sono stati uccisi dai violenti tornado della scorsa notte. Sappiamo che molti altri sono rimasti feriti. Le squadre di ricerca e soccorso sono ancora al lavoro", ha scritto su Twitter il governatore Tate Reeves.