Tornado a Los Angeles, danni e tetti scoperchiati. VIDEO

Il maltempo si è abbatuto sulla cittadina di Montebello nella mattinata del 22 marzo. Secondo le autorità locali almeno una persona è rimasta ferita in modo non grave a causa dei detriti nell'aria

"Il tetto sta volando via... il tetto sta volando", dice un cittadino di Montebello mentre registra con il cellulare il tornado in corso. I media locali, stando a quanto reso noto dalle autorità del posto, hanno riferito che una persona è stata ferita e che più aziende sono state danneggiate. Secondo i rapporti della National Oceanic and Atmospheric Administration, gli eventi meteorologici intensi come i tornado sono rari in California, con una media di meno di 10 all'anno.