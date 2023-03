L'avvocato di Trump a Sky TG24: "Testimonierà se chiamato a farlo"

"Se verrà richiesto potrebbe testimoniare"

Per quanto riguarda un eventuale arresto Trump è "stupito e arrabbiato perché non c'è merito in questo caso. Anche le persone che sono democratiche si stanno chiedendo: cosa stiamo facendo?", ha dichiarato il legale. Ma cosa rischia l'ex presidente degli Stati Uniti? Per quanto riguarda le accuse sul caso Stormy Daniels "se arriviamo al punto, e spero di no, di un processo con giuria, potrebbe anche testimoniare se verrà richiesto. Io non sono preoccupato, sono fiducioso di vincere fintanto che avrà un giusto processo". Per Tacopina non è scorretto parlare di 'caccia alle streghe' perché è "un tipico caso in cui si dice: questa è la persona, troviamo il reato. In America non facciamo così. Si fa invece 'Qui è il delitto, chi è il responsabile?".