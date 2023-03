Re Carlo e il piano quinquennale per ridurre spese Royal Family

Anche la regina Camilla si muoverà per affrontare le inefficienze

Figure di alto livello hanno detto allo Standard che dopo il periodo di transizione successivo all'incoronazione, il re, assistito dalla regina Camilla, si muoverà per affrontare le inefficienze in quello che viene visto come un sistema in gran parte sovraccarico di personale e obsoleto. Il viceammiraglio Sir Tony Johnstone-Burt, Master of the Household, e il Keeper of the Privy Purse Sir Michael Stevens, responsabile delle finanze, eseguiranno le direttive per attuare questa “rivoluzione”. Camilla ha supervisionato i dettagli del piano del re per garantire che dopo l'incoronazione gli interessi della famiglia reale siano gestiti interamente da lei e dal re consorte alla "Clarence House way".